باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

ألغيت غرفة الرقابة على الأسواق المالية.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على المرسوم في تحسين تسوية سوق الخدمات المالية وإدارة نظام الرقابة".

وينص المرسوم على إلغاء غرفة الرقابة على الأسواق المالية ونقل الصلاحيات المحددة لهيكل الرقابة على الأسواق المالية وفقا التشريع الأذربيجاني ومن جملتها ما لها وما عليها من منح التراخيص وسحبها في سوق الخدمات المالية وتسويتها والرقابة وحماية حقوق المستثمرين ومستهلكي الخدمات المالية وكذلك ممتلكاتها إلى بنك أذربيجان المركزي.