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    وزير الخارجية : تدشين سفارة سلوفاكيا يزيد من توسيع التعاون مع أذربيجان

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٣]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    قال ميروسلاف لايتشاك إن تدشين سفارة سلوفاكيا في أذربيجان يزيد من توسيع التعاون بين البلدين.

    أفادت أذرتاج عن لايتشاك وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي قوله في تصريح له لصحفيين اليوم في باكو إن "البلدين يمكن لهما أن يتعاونا في مختلف المجالات والقطاعات بما فيه البنية التحتية والطرق البرية والسكك الحديدية وصناعة الصيدلية والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم وغيرها تعاونا وثيقا وإني آمن بان هذا الحدث يزيد حقا من تقريب البلدين بعضهما من بعض."

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية : تدشين سفارة سلوفاكيا يزيد من توسيع التعاون مع أذربيجان
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