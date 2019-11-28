حجم العمليات بالبطاقات المصرفية للأجانب الوافدين الي أذربيجان يفوق مليار مانات

باكو،28 نوفمبر، (أذرتاج).

لقد زار أذربيجان 2.7 مليون اجنبي من 192 بلدا خلال الفترة بين يناير-أكتوبر من عام 2019 بزيادة 10.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن مركز الاتصالات وتحليل الإصلاحات الاقتصادية بأنه زاد عدد الأجانب الوافدين الي أذربيجان خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 24.7 في المائة حيث شكل حجم العمليات ببطاقاتهم البنكية 104.7 مليون مانات. وبصفة عامة بلغ حجم العمليات التي اجراها الأجانب الوافدون الي أذربيجان خلال الفترة بين يناير-أكتوبر من عام 2019 مليار و74 مليون مانات.