زاقاتالا يتجاوز توران طاووس بثلاثة مقابل واحد

زاقاتالا، 28 نوفمبر، أذرتاج

تجاوز زاقاتالا عقبة توران طاووس بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 67 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم بايراموف أمام 300 مشجع.

وسجل اهداف زاقاتالا صاحب الأرض كمال د7 ود25 وجمالوف د88 فيما جاء هدف النادي الطاووسي اليتيم من طرف خيال د79 مرماه بالخطأ.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زاقاتالا و8 لاعبين من توران بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم بينما طرد الحكم لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د90+5 عن سلوك غير أخلاقي.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التغلب رفع زاقاتالا رصيده إلى 22 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بينما تراجع توران طاووس إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة.