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    سياسة


    وزير الخارجية الروسي يزور باكو

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٢]

    موسكو، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وفقا للاتفاقية، سيقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة رسمية إلى باكو في الفترة ما بين 2-3 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات قالتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي في موسكو. وأشارت إلى أن رئيس وزارة الخارجية الروسية سيلتقي مع نظيره الأذربيجاني على هامش زيارته إلى البلد.

    سيستمر الحوار حول القضايا الرئيسية في تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. من المتوقع توقيع خطة للمشاورات بين وزارتي خارجية البلدين بحلول عام 2020.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الروسي يزور باكو
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