سومغايت الرديف يرجع من استضافة زيره الرديف باكو برباعية مقابل واحد

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

رجع سومغايت الرديف برباعية مقابل واحد من استضافة زيره الرديف باكو في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 68 المنظمة على ملعب أذال أرينا أدارها الحكم أومودلو أمام 20 مشجعا.

وسجل هدف زيرة الواحد بايراموف مرماه بالخطأ د4 فيما جاءت أهداف سومغايت الرديف من طرف عبد الله زاده د71 ود74 وجاود د86 وسبوحي مرماه بالخطأ د90+6.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زيرة الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة رفع سومغايت الرديف رصيده إلى 17 نقطة بالمركز السادس بينما تجمد رصيد زيرة الرديف عند 7 نقاط بالمركز الثاني عشر قبل الأخير.