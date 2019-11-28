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    الجيش الرياضي يتغلب على قراداغ لوكباتان بهدف يتيم

    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٩:١٣]

    باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

    تغلب نادي الجيش الرياضي على قراداغ لوكباتان متذيل الترتيب بهدف يتيم في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 69 المنظمة على ملعب أذال أرينا أدارها الحكم حسنلي أمام 50 مشجعا.

    وجاء هدف الجنود من جانب حسنوف د52.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من قراداغ صاحب الأرض ولاعبَين من الجيش الرياضي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 8 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز ارتفع الجيش الرياضي المركز العاشر برصيد 12 نقطة فيما بقي قراداغ لوكباتان في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

    AZERTAG.AZ :الجيش الرياضي يتغلب على قراداغ لوكباتان بهدف يتيم
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