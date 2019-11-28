الجيش الرياضي يتغلب على قراداغ لوكباتان بهدف يتيم

خبير: لا يدحض أحد أن هناك أسباب وجيهة لقيادتي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية العسكرية لاختيارهما باكو مكان لقائهما

بدأت باكو تتحول إلى مكان يقرر فيها مصير العالم