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    سياسة


    رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفاكيا

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك.

    أفادت أذرتاج عن بيان مكتب رئاسة الوزراء أن الجانبين بحثا في اللقاء مسائل توسيع التعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وسلوفاكيا.

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    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفاكيا
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