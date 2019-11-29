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    سياسة


    انتخاب أمينة المظالم الجديدة في أذربيجان

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    نوقشت اليوم مسألة انتخاب أمينة المظالم الجديدة لجمهورية أذربيجان في الاجتماع العام التالي للمجلس الوطني.

    أفادت وكالة أذرتاج أن نائبة رئيس المجلس الوطني ورئيسة لجنة حقوق الإنسان بهار مرادوفا أعلنت أسماء المرشحات لهذا المنصب. تم انتخاب سبينة علييفا في منصب أمينة مظالم الجديدة لجمهورية أذربيجان وذلك بالتصويت في المجلس الوطني.

    يذكر أن المحامية سبينة علييفا التي تعمل في منصب نائب رئيس جهاز المحكمة الدستورية هي مستشار الدولة من الدرجة الثالثة.

    AZERTAG.AZ : انتخاب أمينة المظالم الجديدة في أذربيجان
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