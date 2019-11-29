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    أذربيجان تقدم مساعدات للقضاء على عواقب زلزال قوي في ألبانيا

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٨]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وفقا لتعليمات الرئيس إلهام علييف ومرسوم رئيس الوزراء علي أسدوف، تم تقديم المساعدات الإنسانية بمبلغ 500 ألف يورو للقضاء على عواقب زلزال قوي إلى ألبانيا، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الوزارة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تقدم مساعدات للقضاء على عواقب زلزال قوي في ألبانيا
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