الرئيس إلهام علييف يعفي علي حسنوف عن منصب مساعد الرئيس الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما عن إعفاء علي حسنوف عن منصب مساعد الرئيس الاذربيجاني.
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