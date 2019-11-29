باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وفقا لخطة التعاون الثنائي الموقعة بين وزارة الدفاع الأذربيجانية والقوات المسلحة البولندية، قام رئيس مركز التدريب العسكري البولندي لحفظ السلام بافيل تشاباليسكي والوفد المرافق له بزيارة بلدنا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالتعاون بين الجيش الأذربيجاني والقوات المسلحة البولندية في إطار مفهوم فرص عمليات الناتو وعملية حفظ السلام. تفقد الوفد البولندي الظروف الاجتماعية والمعيشية التي نشأت في خدمة حفظ السلام.

AZERTAG.AZ : وصول وفد من القوات المسلحة البولندية إلى أذربيجان

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