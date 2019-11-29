بحث علاقات تعاون بين مؤسسة الصناعة الأذربيجانية وشركة ميتسوبيشي

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

عقد لقاء عمل بين المدير العام لمؤسسة الصناعة الأذربيجانية كامران نبي زاده والنائبة الأول لرئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية كازؤو إنادا مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على بحث مسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان واليابان والتعاون في تنمية القطاع غير النفطي.

وقدم نبي زاده معلومات حول شركتي أذر الومينيوم وأذر شوشه التابعتين للمؤسسة وفعاليتها واستراتيجيتها للتنمية. وأضاف أن المؤسسة تتطلع على زيادة قدرات المؤسسة السنوية ضعفين بعد تركيب أجهزة جديدة وفقا لاتفاقية يتوقع التوقيع عليها مع شركة إيطالية رائدة.

بعد الاطلاع على فعاليات الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة أكد ممثلو ميتسوبيشي على ضرورة القيام بمناقشات شاملة حول إقامة تعاون مع المؤسسة وآفاق طويلة الأجل لذلك التعاون.