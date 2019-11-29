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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعين آنار علي أكبروف مساعدا له

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٤١]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

    أعفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف آنار علي أكبروف من منصب مساعد النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ويعينه مساعدا له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين آنار علي أكبروف مساعدا له
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