الرئيس إلهام علييف يعين شاهمار موسموف مساعدا له ومديرا لقسم الشئون الاقتصادية وسياسة تنمية الابتكارات في الديوان الرئاسي
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما لإعفاء شاهمار موسموف عن منصب المدير التنفيذي لصندوق النفط ويعينه مديرا لقسم الشئون الاقتصادية وسياسة تنمية الابتكارات في الديوان الرئاسي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٢]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٤١]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٤]
٢٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٥]
٢٤.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٩]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٥]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٣١]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٨]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٦]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٢]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٥:٠١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٢]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١١:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك