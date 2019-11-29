باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج استقبل الرئيس إلهام علييف في التاسع والعشرين من نوفمبر اليوم إسرائيل محمدوف بشأن تعيينه مديرا تنفيذيا لصندوق النفط الحكومي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل محمدوف بشأن تعيينه منصبا جديدا

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