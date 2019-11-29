بيان الديوان الرئاسي الأذربيجاني

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

اصدر الديوان الرئاسي بيانا بشأن إعادة بناء هيكله الجديد.

أفادت أذرتاج عن بيان الديوان الرئاسي أن مرسوم الرئيس الأذربيجاني صدق على هيكل جديد للديوان الرئاسي.

وجاء فيه أن تشكيل الهيكل سوي من جديد انطلاقا من تحسين فعالية الديوان الرئاسي والمهام المنوطة. وبناء على مراسيم الرئيس الأذربيجاني تم تعيين مساعدين جدد للرئيس الأذربيجاني ومديرين لأقسام الديوان الرئاسي.

وطبقا للمهام المنوطة يجب إعداد نظام الديوان الرئاسي خلال مدة أقصاها شهر لإحالته إلى الرئيس الأذربيجاني.