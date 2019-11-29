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    زيادة التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا عن 1.2 مليار دولار

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]

    باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا 1.2 مليار دولار أمريكي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أورخان محمدوف في الاجتماع المكرس للذكرى العاشرة لـ"البرنامج الألماني الأذربيجاني المشترك لإدارة المهنيين في مجتمع الأعمال الأذربيجاني" الذي نظمته وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وجمعية التعاون الدولي الألمانية.

    يذكر أن قيمة واردات أذربيجان من ألمانيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 512 مليون دولار. وصدرت أذربيجان منتجاتها بقيمة 727 مليون دولار إلى ألمانيا.

    AZERTAG.AZ :زيادة التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا عن 1.2 مليار دولار
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