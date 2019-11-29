باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج اعلن المجلس الوطني الأذربيجاني عن موعد بحث مسألة حل البرلمان المطروح. أفادت أذرتاج عن رئيس المجلس الوطني اوقتاي أسدوف قوله إن مسألة حل البرلمان يطرح للبحث في الثاني من ديسمبر الاثنين. وأوضح رئيس المجلس الوطني أن حزب أذربيجان الحديثة توجه إلى المجلس الوطني بحل البرلمان وسينادي المجلس الوطني إلى الرئيس عقب بحث المسألة.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يعلن موعد بحث مسألة حل البرلمان المطروح

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