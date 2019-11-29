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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني يعين ناطق أميروف مساعدا له ومدير قسم السياسة الاقتصادية والشئون الصناعية في الديوان الرئاسي

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:١٦]

    باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

    بمرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تم تعيين ناطق أميروف في منصب مساعد الرئيس ومدير قسم السياسة الاقتصادية والشئون الصناعية في الديوان الرئاسي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعين ناطق أميروف مساعدا له ومدير قسم السياسة الاقتصادية والشئون الصناعية في الديوان الرئاسي
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