الرئيس الأذربيجاني يعين ناطق أميروف مساعدا له ومدير قسم السياسة الاقتصادية والشئون الصناعية في الديوان الرئاسي
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:١٦]
باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).
بمرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تم تعيين ناطق أميروف في منصب مساعد الرئيس ومدير قسم السياسة الاقتصادية والشئون الصناعية في الديوان الرئاسي.
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