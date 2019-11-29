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    صبائل الرديف يتغلب على كشله الرديف بثلاثية نظيفة

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٤]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    تغلب صبائل الرديف على ضيفه كشله الرديف بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 70 المنظمة على ملعب أسكو أرينا أدارها الحكم بكروف أمام 100 مشجع.

    وسجل اهداف صاحب الأرض جعفروف د45 ويوسفوف د65 وحذييف د90+4.

    وعاقب الحكم 5 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا منه بالبطاقة الصفراء الثانية د38.

    وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية

    وبهذا الفوز عزز صبائل موقعه أولا في الترتيب برصيد 26 نقطة فيما تراجع كشله الرديف إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف.

    AZERTAG.AZ :صبائل الرديف يتغلب على كشله الرديف بثلاثية نظيفة
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