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    سياسة


    الرئيس علييف يعين علي أصغروف مساعدا له لشؤون أجهزة إنفاذ القانون

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٧]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين مساعد آخر له.

    أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف فؤاد مرتوز علي أصغروف لمنصب مساعد له ومدير قسم شؤون أجهزة إنفاذ القانون بالديوان الرئاسي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين علي أصغروف مساعدا له لشؤون أجهزة إنفاذ القانون
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