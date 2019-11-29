الرئيس علييف يعين أميروف مساعدا له لشؤون السياسة الاقتصادية والصناعية
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين مساعد آخر له.
أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين ناطق أرضمان أميروف لمنصب مساعد له ومدير قسم شؤون السياسة الاقتصادية والصناعية بالديوان الرئاسي.
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