قراباغ الرديف يخسر أمام أقصو ضيفه بهدف يتيم

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

خسر قراباغ أغدام الرديف أمام ضيفه أقصو بهدف يتيم في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 71 المنظمة على ملعب باكو الأولمبي إستاده الاحتياطي أدارها الحكم أحمدوف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدف أقصو الضيف الوحيد من طرف أمراهوف د73.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ الرديف ولاعبَين من أقصو بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية

وبهذا الفوز ارتفع أقصو إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة فيما نزل قراباغ الرديف إلى العاشر برصيد 12 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف.