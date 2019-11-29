    • / رياضة

    رياضة


    قراباغ الرديف يخسر أمام أقصو ضيفه بهدف يتيم

    ٢٩.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٢]

    باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

    خسر قراباغ أغدام الرديف أمام ضيفه أقصو بهدف يتيم في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 71 المنظمة على ملعب باكو الأولمبي إستاده الاحتياطي أدارها الحكم أحمدوف أمام 50 مشجعا.

    وجاء هدف أقصو الضيف الوحيد من طرف أمراهوف د73.

    وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ الرديف ولاعبَين من أقصو بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية

    وبهذا الفوز ارتفع أقصو إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة فيما نزل قراباغ الرديف إلى العاشر برصيد 12 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف.

    AZERTAG.AZ :قراباغ الرديف يخسر أمام أقصو ضيفه بهدف يتيم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [٢٠:١١]
    نفطجي الرديف يفوز على كبز كنجة بهدفين دون رد
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
    صبائل الرديف يتغلب على كشله الرديف بثلاثية نظيفة
    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٩:١٣]
    الجيش الرياضي يتغلب على قراداغ لوكباتان بهدف يتيم
    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٣]
    سومغايت الرديف يرجع من استضافة زيره الرديف باكو برباعية مقابل واحد
    قراباغ الرديف يخسر أمام أقصو ضيفه بهدف يتيم قراباغ الرديف يخسر أمام أقصو ضيفه بهدف يتيم