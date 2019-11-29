نفطجي الرديف يفوز على كبز كنجة بهدفين دون رد

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

فاز نفطجي باكو الرديف على كبز كنجة بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 72 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم الله وردييف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدفا صاحب الأرض من قدمي عسكروف د4 وحسين زاده د14.

وعاقب الحكم لاعبا من نفطجي الرديف و3 لاعبين من كبز بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء الثانية د32.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية

وبهذا الفوز صعد نفطجي الرديف إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة متابعا كبز كنجة خامسا برصيد 18 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف.