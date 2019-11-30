الرئيس علييف يعين ولييف مساعدا له لشؤون الأحزاب السياسية والسلطة التشريعية

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم قرارا جمهوريا بشأن توظيف مساعد آخر له.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف عدالت مقصد ولييف لمنصب مساعد له ومدير قسم شؤون الأحزاب السياسة والسلطة التشريعية بالديوان الرئاسي.