الرئيس علييف يعين مديرا جديدا لقسم الخبرة القانونية بالديوان الرئاسي
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم قرارا جمهوريا بشأن توظيف مدير جديد لقسم بالديوان الرئاسي.
أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف شاهن محرم علييف لمنصب مدير قسم الخبرة القانونية بالديوان الرئاسي.
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