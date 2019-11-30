الرئيس علييف يعين حسنوف مساعدا له لشؤون مراقبة الدولة
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم قرارا جمهوريا بشأن توظيف مساعد آخر له.
أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين كرم عوض حسنوف لمنصب مساعد له ومدير قسم شؤون مراقبة الدولة بالديوان الرئاسي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٠]
٢٩.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٤]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١١:٣٠]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٠]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١١:١٢]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٣]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
٢٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٥]
٢٤.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٤]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٤:١١]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٢]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٣١]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٨]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٦]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٢]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٩]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٥:٠١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٢]
٢٧.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك