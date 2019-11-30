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    سياسة


    الرئيس علييف يعين حكمت حاجييف مساعدا له لشؤون السياسة الخارجية

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج 

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم قرارا جمهوريا بشأن توظيف مساعد آخر له.

    أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين حكمت فرهاد حاجييف لمنصب مساعد له ومدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين حكمت حاجييف مساعدا له لشؤون السياسة الخارجية
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