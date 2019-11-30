نتائج الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج
اختتمت مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج أن نتائج مباريات الجولة كالآتي:
زاقاتالا – توران طاووس 3-1
الحكم بايراموف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا،
زيره الرديف – سومغايت الرديف 1-4
الحكم أومودلو، ملعب أذال أرينا، باكو،
قراداغ لوكباتان – الجيش الرياضي 0-1
الحكم حسنلي، ملعب لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو
صبائل الرديف – كشله الرديف 3-0
الحكم بكروف، ملعب أسكو أرينا، باكو
قراباغ الرديف – أقصو 0-1
الحكم أحمدوف، ملعب باكو الأولمبي الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 16.30
نفطجي الرديف – كبز 2-0
الحكم الله وردييف، ملعب قصبة بناء، باكو، الساعة 14.30
واستراح في هذه الجولة نادي صباح الرديف باكو .
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 صبائل الرديف 11 8 2 1 25-8 26
2 صباح الرديف 11 7 1 3 17-9 22
3 زاقاتالا 11 7 1 3 17-9 22
4 توران طاووس 11 7 0 4 21-15 21
5 كبز كنجة 12 5 3 4 14-13 18
6 نفطجي الرديف 11 5 2 4 15-10 17
7 سومغايت الرديف 11 5 2 4 15-15 17
8 كشله الرديف 11 4 3 4 16-15 15
9 أقصو 11 4 1 6 12-22 13
10 قراباغ الرديف 11 4 0 7 21-17 12
11 الجيش الرياضي 11 3 3 5 13-17 12
12 زيرة الرديف 11 2 1 8 12-29 7
13 قراداغ لوكباتان 11 1 1 9 5-24 4
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه رحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 8 أهداف وجعفروف لاعب صبائل الرديف برصيد 7 أهداف.
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