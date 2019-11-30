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    نتائج الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:١١]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    اختتمت مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج أن نتائج مباريات الجولة كالآتي:

    زاقاتالا – توران طاووس 3-1

    الحكم بايراموف، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا،

    زيره الرديف – سومغايت الرديف 1-4

    الحكم أومودلو، ملعب أذال أرينا، باكو،

    قراداغ لوكباتان – الجيش الرياضي 0-1

    الحكم حسنلي، ملعب لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو

    صبائل الرديف – كشله الرديف 3-0

    الحكم بكروف، ملعب أسكو أرينا، باكو

    قراباغ الرديف – أقصو 0-1

    الحكم أحمدوف، ملعب باكو الأولمبي الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 16.30

    نفطجي الرديف – كبز 2-0

    الحكم الله وردييف، ملعب قصبة بناء، باكو، الساعة 14.30

    واستراح في هذه الجولة نادي صباح الرديف باكو .

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 صبائل الرديف 11 8 2 1 25-8 26

    2 صباح الرديف 11 7 1 3 17-9 22

    3 زاقاتالا 11 7 1 3 17-9 22

    4 توران طاووس 11 7 0 4 21-15 21

    5 كبز كنجة 12 5 3 4 14-13 18

    6 نفطجي الرديف 11 5 2 4 15-10 17

    7 سومغايت الرديف 11 5 2 4 15-15 17

    8 كشله الرديف 11 4 3 4 16-15 15

    9 أقصو 11 4 1 6 12-22 13

    10 قراباغ الرديف 11 4 0 7 21-17 12

    11 الجيش الرياضي 11 3 3 5 13-17 12

    12 زيرة الرديف 11 2 1 8 12-29 7

    13 قراداغ لوكباتان 11 1 1 9 5-24 4

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه رحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 8 أهداف وجعفروف لاعب صبائل الرديف برصيد 7 أهداف.

    AZERTAG.AZ :نتائج الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
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    نتائج الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم