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    حفل افتتاح قسم مشروع تاناب الرابط بأوروبا في تركيا

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]

    إبسالا، 30 نوفمبر، أذرتاج

    جرى في الثلاثين من نوفمبر اليوم حفل افتتاح قسم مشروع خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب بأوروبا في بلدة إبسالا لمحافظة أديرنة التركية.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في الحفل.

    ألقى وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي فاتح دونمز قدم معلومات حول المشروع.

    ثم شاهد الحاضرون مقطع فيديو يعكس عن العمل المنفذ ضمن مشروع تاناب.

    ثم خطب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الحفل.

    ثم ألقى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان كلمة.

    AZERTAG.AZ :حفل افتتاح قسم مشروع تاناب الرابط بأوروبا في تركيا
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