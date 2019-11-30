استثمارات أذربيجان في الاقتصاد الألماني حتى الآن تبلغ 3.1 مليار دولار

باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج)

استثمرت ألمانيا 626.6 مليون دولار في الاقتصاد الأذربيجاني حتى الآن.

أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس الإدارة لوكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) أورخان محمدوف صرح بهذا في الحفل المشترك المقام في 29 نوفمبر من قبل وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة والجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمناسبة الذكرى العاشرة للبرنامج الألماني الأذربيجاني المشترك للتطوير المهني للمديرين في أذربيجان.

وقال أورخان محمدوف إن 96% من هذه الاستثمارات موظفة في القطاع غير النفطي. في الوقت نفسه، استثمرت أذربيجان 3.1 مليار دولار في الاقتصاد الألماني.