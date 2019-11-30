الرئيس إلهام علييف: زادت إيرادات صندوق الدولة للنفط بأكثر من 4 مليارات دولار

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

زادت إيرادات صندوق الدولة للنفط بأكثر من 4 مليارات دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف صرح بذلك في 29 نوفمبر في اجتماعه بالسيد اسرائل محمدوف بمناسبة تعيينه في منصب المدير التنفيذي لصندوق الدولة للنفط.

قال رئيس الجمهورية: "إن إيرادات الصندوق تزداد. وهذا مؤشر جيد جداً. زادت إيرادات صندوق الدولة للنفط بأكثر من 4 مليارات دولار في هذا العام الذي لم يكتمل بعد. 1.8 مليار دولار من هذه الإيرادات هي مجرد إيرادات إدارية. وهذا استثمار كبير. تخلق سياسة جمع الأموال بطريقة صحيحة وترشيدها وتوزيعها المناسب فرصاً لذلك. أنا واثق من أن احتياطياتنا من العملات الأجنبية ستزيد من عام إلى آخر. في الوقت الحاضر، تتجاوز احتياطياتنا الاستراتيجية من العملات 50 مليار دولار. إنه رقم قياسي ومؤشر تاريخي. هذا المؤشر مهم لأنه أكثر من ناتجنا الوطني الإجمالي. مثل هذه الحالات أصبحت الآن شائعة في العديد من البلدان. وفي الوقت نفسه، فإن ديوننا الخارجية لا تمثل سوى 17 % من الناتج الوطني الإجمالي، ونحن في المرتبة التاسعة في العالم. نتوقع في ميزانية العام القادم أن تصل أسعار النفط إلى 55 دولاراً. هذا هو أيضا نهج محافظ جدا. في الوقت الحالي، يبلغ سعر اذري لايت حوالي 70 دولاراً ونتوقع متوسط السعر في 55 دولاراً. لأنه يتم جمع المزيد من المال. على سبيل المثال، إذا أخذنا سعر النفط في 65 دولار، فسيصل هذا المبلغ إلى الميزانية في شكل الإحالات وسيتم إنفاقها. لا حاجة لذلك. نقدم ميزانيتنا الآن من خلال مجالات أخرى بفضل الشفافية والنزاهة والإصلاح. جمعت سلطات الضرائب والجمارك 850 مليون مانات في 10 أشهر. هناك وقت حتى نهاية العام وسيزيد. لذلك علينا توفير إيرادات صندوق النفط. وهذا يعني، بكلمة واحدة، فإن النهج الصحيح في هذا المجال والسياسة المدروسة والخطوات المتخذة لمصلحة الشعب قد مكنتنا من تحقيق هذه النتيجة الرائعة في أذربيجان، كما هو الحال في العديد من المجالات".