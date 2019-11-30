    • / اقتصاد

    اقتصاد


    المصدرون مدعوون للمشاركة في دورة تدريب في انقرة

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]

    باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج).

    يدعو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رواد الأعمال والمصدرين من البلدان الأعضاء في المجلس التركي الى المشاركة في دورة تدريب ستنظمها وزارة التجارة التركية في 4 ديسمبر في أنقرة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المهتمين بالمشاركة يمكنهم الاتصال بصندوق اذبرومو.

    AZERTAG.AZ : المصدرون مدعوون للمشاركة في دورة تدريب في انقرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٦:٥‎١]
    استثمارات أذربيجان في الاقتصاد الألماني حتى الآن تبلغ 3.1 مليار دولار
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥‎٩]
    تقديم الإمكانات الاقتصادية لأذربيجان في معرض الاستثمارات الخارجية في الصين
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٦]
    زيادة التبادل التجاري بين أذربيجان وألمانيا عن 1.2 مليار دولار
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٤]
    بحث علاقات تعاون بين مؤسسة الصناعة الأذربيجانية وشركة ميتسوبيشي
    المصدرون مدعوون للمشاركة في دورة تدريب في انقرة