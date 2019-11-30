باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج). يدعو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رواد الأعمال والمصدرين من البلدان الأعضاء في المجلس التركي الى المشاركة في دورة تدريب ستنظمها وزارة التجارة التركية في 4 ديسمبر في أنقرة. أفادت وكالة أذرتاج ان المهتمين بالمشاركة يمكنهم الاتصال بصندوق اذبرومو.

AZERTAG.AZ : المصدرون مدعوون للمشاركة في دورة تدريب في انقرة

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