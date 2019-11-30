المصدرون مدعوون للمشاركة في دورة تدريب في انقرة
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]
باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج).
يدعو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رواد الأعمال والمصدرين من البلدان الأعضاء في المجلس التركي الى المشاركة في دورة تدريب ستنظمها وزارة التجارة التركية في 4 ديسمبر في أنقرة.
أفادت وكالة أذرتاج ان المهتمين بالمشاركة يمكنهم الاتصال بصندوق اذبرومو.
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