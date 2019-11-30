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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف أعرب فيها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا اليوم المجيد عن تحياته وأطيب أمنياته له موفور الصحة وللشعب الإماراتي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي
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