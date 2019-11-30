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    مسؤولون يتفقدون الأراضي المتضررة بالانهيار الأرضي قرب مسجد بيبي هيبت

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٦]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    تفقد رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف مع الوفد المرافق له المتضمن وزير الطوارئ كمال الدين حيدروف ورئيس السلطة التنفيذية للعاصمة باكو ائلدار عزيزوف ورئيس هيئة إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف ورئيس هيئة إدارة وكالة باكو للنقل وصال كريملي في الثلاثين من نوفمبر اليوم الأراضي المتضررة بالانهيار الأرضي الواقع في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري على الطريق الواصل إلى مسجد بيبي هيبت بحي صبائل للعاصمة باكو وذلك تنفيذ لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن مشاورة ميدانية عقدت بمشاركة خبراء عقب الفحص الميداني لبحث أسباب محتملة للانزلاق الترابي والأوضاع الراهنة حاليا. وكلفت جهات معنية بتوجيهات مناسبة للقيام بدراسات شاملة حول القضية وإزالة عواقب الانهيار الأرضي خلال مدة قصيرة واتخاذ سائر التدابير الضرورية.

    AZERTAG.AZ : مسؤولون يتفقدون الأراضي المتضررة بالانهيار الأرضي قرب مسجد بيبي هيبت
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