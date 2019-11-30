إبسالا، 30 نوفمبر، أذرتاج أقيمت مأدبة عشاء باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب بأوروبا في الثلاثين من نوفمبر اليوم. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في المأدبة.

AZERTAG.AZ : مأدبة عشاء على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع تاناب بأوروبا

الرئيس إلهام علييف يشارك في المأدبة

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