    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    مأدبة عشاء على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع تاناب بأوروبا
    الرئيس إلهام علييف يشارك في المأدبة

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٠]

    إبسالا، 30 نوفمبر، أذرتاج

    أقيمت مأدبة عشاء باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب بأوروبا في الثلاثين من نوفمبر اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في المأدبة.

    AZERTAG.AZ :مأدبة عشاء على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع تاناب بأوروبا
    الرئيس إلهام علييف يشارك في المأدبة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
    حفل افتتاح قسم مشروع تاناب الرابط بأوروبا في تركيا
    ٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل محمدوف بشأن تعيينه منصبا جديدا
    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٣:١٧]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٦:١٦]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس لجنة الناتو العسكرية
    مأدبة عشاء على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع تاناب بأوروبا الرئيس إلهام علييف يشارك في المأدبة مأدبة عشاء على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع تاناب بأوروبا الرئيس إلهام علييف يشارك في المأدبة مأدبة عشاء على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع تاناب بأوروبا الرئيس إلهام علييف يشارك في المأدبة مأدبة عشاء على شرف مشاركي حفل افتتاح القسم الرابط من مشروع تاناب بأوروبا الرئيس إلهام علييف يشارك في المأدبة