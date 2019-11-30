زيره يفاجئ خسارة كبيرة في استضافة غابالا

غابالا، 30 نوفمبر، أذرتاج

فاجأ زيره خسارة أمام مستضيفه غابالا بثلاثة اهداف دون رد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 50 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم حمزة زاده أمام 400 مشجع.

وجاءت أهداف صاحب الأرض من طرف مرادوف د13 ولوبيز د42 وفولكوف د70.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من غابالا و3 لاعبين من زيره بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز تخلص غابالا لأول مرة من ذيل الترتيب برصيد 12 نقطة فيما تجمد رصيد زيرة عند 14 نقطة خامسا.