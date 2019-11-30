الخارجية: ما هي الاستراتيجية التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الأرميني في ظل وجود مخاطر تفاقم حدة التوتر كل آن؟

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا ببيان حول فكرة صرح بها رئيس الوزراء الأرميني بشأن توصل أرمينيا إلى عرض موقفها من وتيرة معالجة نزاع قراباغ الجبلي وفقا لمصالح أرمينيا الاستراتيجية في أثناء كلمة له ألقاها في اجتماع منعقد بصدد استراتيجية الأمن القومي.

أفادت أذرتاج أن عبد الله يفا قالت في بيانها إن "رئيس الوزراء الأرميني من الصعب جدا أن نفهمه كما هو الحال دائما. البتة، لا شك في أن رئيس الوزراء باشينيان استهدف بأفكاره هذه الجمهور الداخلي لبلاده. ومن الطريف ما هي الاستراتيجية التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في ظل عدم التوصل على الإطلاق إلى أي تقدم في وتيرة معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وبذلك وجود مخاطر تفاقم حدة التوتر كل آن؟ وإن كانت مصالح أرمينيا الاستراتيجية تستهدف الحاق ضربة بوتيرة تسوية النزاع فعلى قيادة أرمينيا أن تبين ذلك بصراحة لكي يستخلص المجتمع الدولي وعلى رأسه البلدان المندوبة في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نتيجة مناسبة من ذلك. وبغض النظر إلى ما يقوله رئيس حكومة أرمينيا فإن الموقف الصريح الواضح بكل وضوح وجلاء الذي يتضمنه عدد كبير من بيانات المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المذكورة وقرارات مجلس الأمن الدولي وسائر المنظمات الدولية النافذة ينص على أن أراضي أذربيجان المحتلة يجب أن تحرر من قوات الاحتلال الأرميني وأن يعود اللاجئون والمشردون والنازحون قسرا الأذربيجانيون إلى مسقط رؤوسهم."