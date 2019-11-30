كشله يتغلب على سومغايت

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

تغلب كشله باكو على سومغايت ضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الثالثة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 49 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بعاصمة المحافظة أدارها الحكم مسييف أمام 1000 مشجع.

وجاء هدفا كشله من طرف بويوفيتش د16 وفروتوس د54 ورد عليهما أقايف د66.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشله و5 لاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد كشله إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة فيما ظل سومغايت بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة.