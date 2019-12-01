المربى من رمان كويتشاي غني بالنكهة واللون والرائحة

كويتشاي،1 ديسمبر، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج

هناك العديد من المنتجات معمولة من الرمان ملك الفواكه ودواء لألف داء، ومنها مربى الرمان.

افادت وكالة أذرتاج أن الرمان من نوع "كول أوفشا" يستخدم أساساً لتحضير المربى المعروف باسم "ناردانجا" عند الشعب. على الرغم من أن منتج "نارشراب" يمكن عمله في كل بيت، لا يمكن للجميع طهي المربى.

تقول ملاحت علييفا، ساكنة قرية ليكشيبلاك في كويتشاي إنه لطهى مربى الرمان المثالي يجب استخلاص حبوب الرمان أولاً. بعد أن تغسل الحبات بالماء النظيف تصب في الغليان على النار. يضاف السكر إلى عصير الرمان بعد حوالي 4-5 دقائق.

يعتبر الرمان مطبوخاً بالكامل بعد البقاء على النار لمدة 15-20 دقيقة. قد يختلف لون الرمان والطعم والرائحة حسب نوع الرمان وحجم الحبوب وقدر مسحوق السكر المضاف. بمجرد أن يصبح المركب جاهزاً، تتم تعبئته في زجاجات وتخزينه لأكثر من عام. يتم تناول مربى الرمان بشكل رئيسي مع الشاي والبيلاف والخبز.

من الجدير بالذكر أنه هناك أكثر من 30 نوعاً من الرمان في بلدنا. يزرع في كويتشاي أساساً الرمان من أنواع "كول أوفشا" و"شيخ بابا" و"ولش" وشيرين نار" و"بالا مرسل" وغيرها. كل سنة يتم تصدير الأطنان من الرمان المحصودة في الحدائق إلى الأسواق المحلية والخارجية. كما يتم إنتاج العصير والمربى والنبيذ من الرمان. مع ذلك تحضر من قشرة الرمان وحباته الدواء لمختلف الأمراض.