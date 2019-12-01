أذربيجان تستضيف ألعاب توران الدولية الأولى

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

ستستضيف أذربيجان حدثاً رياضياً مرموقاً. من المتوقع تنظيم ألعاب توران الدولية لأولى في بلدنا عام 2020. من المقرر تنظيم الألعاب في الهواء الطلق، ولذلك قد تجري المباريات في الصيف القادم. الغرض الرئيسي من هذه المباريات هو تطوير فنون القتال الوطنية وترويج فنون القتال والثقافة للشعوب التركية. كما يوحي من تسمية الألعاب بتوران الدولية فأن مهمتها هي احتضان المناطق الجغرافية لجميع الدول الناطقة بالتركية، بما في ذلك الشعوب التركية القديمة. تشمل أنواع البطولات فنون القتال بالإضافة إلى إطلاق السهم ورمي الكعبات ومنافسة صقر الشاهين وجري الخيل وغيرها ومن المقرر تنظيم المباريات في هذه الأنواع.

صرح بذلك فريد علي زاده، رئيس لجنة ألعاب توران الدولية وعضو المجلس الإداري للاتحاد العالمي للفن القتالي- الألباغوت في حواره الحصري لوكالة أذرتاج.

وقال مسؤول اللجنة: "هناك عدد من الألعاب الرياضية الخاصة بشعوبنا والتي تم استبعادها، ولكن لم تنس تمامًا. بعض الألعاب الرياضية لا تزال حية اليوم بكل قواعدها. نريد أن نجمع أنواع الرياضة المنسية من خلال هذه الألعاب مع قواعد وتقاليد السباق."

أشاد فريد علي زاده بدور أذربيجان الكبير في نشر فنون توران القتالية - الألباغوت الخاصة للشعوب التركية في العالم وهذا مهم للغاية. وقال:"إن فن الألباغوت الذي يمثل ثقافة السباق للأتراك القدماء في فن السباق المعاصر تم خلقه من قبل الباحث في أنواع السباق التركية والرياضي الماهر والحائز على لقب الجدارة الدولية في الرياضة والمعلم في الألباغوت واصف نمازوف. في فترة قصيرة من الزمن، خلقت فرصاً كبيرة لتطوير الألباغوت وترويجه في جميع أنحاء العالم. أقيمت بطولة العالم الأولى في فن القتال الألباغوت عام 2018 في باكو. وشاركت الفرق من 18 دولة في بطولة العالم الأولى فقد ارتفع عددها إلى 24 في بطولة العالم الثانية التي أقيمت في باكو يومي 22 و24 نوفمبر.

شهد أكثر من 3000 رياضي ومسؤول في الاتحاد وكذلك ضيوف البطولة تظاهرة رياضية رائعة في مركز "سرحدجي" الرياضي الأولمبي. أود أن أشدد على أن مباريات كأس العالم أقيمت في باكو على مستوى عالٍ جداً وأن المسئولين للمنظمات الرياضية والضيوف من البلدان الأخرى شاهدوا ذلك. ستقام بطولة الألباغوت العالمية الثالثة في تركيا. آمل أن تقام البطولة العالمية القادمة في الدولة الشقيقة على أعلى مستوى."

أشار فريد علي زاده إلى أن اتحاد الألباغوت العالمي يواصل جهوده للحفاظ على الجماهيرية في المباريات والمسابقات الدولية اعتباراً من عام 2014 وأن مكاتب الاتحاد في تركيا وروسيا وألمانيا وقيرغيزستان والتشيك وجورجيا وإيران وباكستان والهند ولبنان والمجر وأوكرانيا والجزائر وكازاخستان ونيبال وأوزباكسان وغيرها من الدول إلى جانب أذربيجان أعربت عن رغبتها في توسيع فعالياتها.

كما أفاد أن الرياضيين من مختلف مجموعات الأعمار سيتنافسون في فن الألباغوت في إطار ألعاب توران الدولية الأولى.