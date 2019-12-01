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     تركيا توسع تقديم مساعدات إلى منطقة منكوبة في ألبانيا

    ٠١.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٧]

    أنقرة، 1 ديسمبر (أذرتاج)

    وسعت جمعية الهلال الأحمر التركي حملتها لمساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي وقع قبل أربعة أيام في ألبانيا.

    أفادت أذرتاج أن الجمعية قامت بتسليم 3 حاويات بمساعدات إنسانية إلى منطقة الكارثة الطبيعية. يشارك المواطنون الأتراك عن كثب في حملة المساعدات التي أطلقها المجتمع تحت شعار "اهتزت ألبانيا، مد يدك نحو الجرحى". تم فتح الحسابات البنكية لجمع التبرعات.

    وفي إشارته إلى أن الحكومة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المنكوبة، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستبني 500 مسكن للمشرَّدين في ألبانيا.

    تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا الزلزال في المنطقة يتزايد. وفقاً لأحدث المعلومات، تمت إزالة اكثر من 48 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن ويزيد عدد الجرحى عن 790 شخص.

    AZERTAG.AZ : تركيا توسع تقديم مساعدات إلى منطقة منكوبة في ألبانيا
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