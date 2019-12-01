عقد اجتماع البرلمانيين الشباب في إطار الجمعية البرلمانية للمجلس التركي في نور سلطان

نور سلطان، 1 ديسمبر (أذرتاج)

عُقد الاجتماع الأول للبرلمانيين الشباب في موضوع "قيم الشباب والتضامن البرلماني" في مدينة نور سلطان بتنظيم مشترك لمجلس برلمان جمهورية كازاخستان والجمعية البرلمانية للمجلس التركي (TURKPA)

افادت أذرتاج أنه أدار الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الزراعية في برلمان كازاخستان ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي في الجمعية البرلمانية للمجلس التركي بيريك أوسبانوف وحضر الاجتماع نواب البرلمانات للدول الأعضاء إلى جانب الممثلين من الدوائر الحكومية لكازاخستان.

وصف الأمين العام للجمعية البرلمانية للمجلس التركي ألتون بيك مامايوسوبوف الشباب كقوة دافعة للعلاقات البرلمانية والنهج البرلماني، تساهم في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. أشار ألتون بيك مامايسوبوف إلى الاجتماع باعتباره خطوة أولى نحو تشكيل مفهوم مشترك للبلدان الناطقة بالتركية في سياسة الشباب وأعرب عن أمله في أن يوفر الحدث فرصة للبرلمانيين الشباب لتبادل الأفكار والآراء.

تواصل الاجتماع بإلقاء كلمات للمشاركين.

في النهاية، تم اعتماد الوثيقة الختامية للبرلمانيين الشباب.

إلاها أحمدوفا

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نور سلطان