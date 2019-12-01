مناقشات حول الآفاق المستقبلية لحقل "بولا دنيز"

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

عقد اجتماع حول تطوير البنية الأساسية للنفط والغاز في إدارة ناريمانوف للنفط والغاز لوحدة "اذنفط" الإنتاجية.

أفيدت من الوحدة الإنتاجية لوكالة أذرتاج أنه حضر الاجتماع أيضاً كبار المسؤولين في الشركة ومسؤولون عن أعمال الحفر المجمعة والأنشاءات في مجال النفط والغاز ومعهد الأبحاث العلمية والتصميم للنفط والغاز وشركةSOCAR-AQS LLC المساهمة وغيرها من المؤسسات.

قدم المدير العام لوحدة "أذنفط" الإنتاجية داشقين إسكندروف معلومات عن الزيادة في إنتاج النفط والغاز في الحقول التي تديرها الوحدة الإنتاجية وتدابير السلامة الصناعية وحماية البيئة. وتحدث عن الآفاق المستقبلية لحقل "بولا دنيز" الذي تديره إدارة ناريمانوف للنفط والغاز وتحدث عن حفر آبار جديدة.

ثم قدم برفيز أحمدوف، رئيس إدارة ناريمانوف للنفط والغاز عرضاً عن أداء الإدارة لمهامها المتعلقة بإنتاج النفط والغاز وخطتها السنوية.

نوقشت المقترحات التي تغطي مختلف المجالات في الاجتماع وكذلك المهام القادمة.