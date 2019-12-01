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    مؤتمر المناخ (كوب 25) ينطلق غدًا في إسبانيا

    ٠١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٩]

    باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج)

    تنطلق في إسبانيا غدًا الاثنين فعاليات مؤتمر الأطراف الـ25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 25) بمشاركة 196 دولة، في محاولة لتعزيز العمل العالمي ضد حالة الطوارئ المناخية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ ابتداءً من عام 2020.

    وسيركز المؤتمر الذي يستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري، على المبادرات العملية للحد من الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع المناخ.

    ويتوقع أن تعلن البلدان المشاركة من خلاله رفع سقف التزاماتها في خططها المناخية الوطنية لخفض انبعاثاتها وتحديد آليات تمويل النشاط المناخي في جميع أنحاء العالم.

     

    AZERTAG.AZ :مؤتمر المناخ (كوب 25) ينطلق غدًا في إسبانيا
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