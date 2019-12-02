    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١١:١٤]

    باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 61.32 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.83 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.13 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.96 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]
    خبير: لمشروع "تاناب" أهمية جيوسياسية وجيواقتصادية لأذربيجان
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
    الرئيس إلهام علييف: سنواصل تقدمنا كتفا لكتف بوصفنا بلدين شقيقين
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٠٤]
    رئيس تركيا: تاناب رمز الصداقة الجذرية بين تركيا وأذربيجان
    ٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: تاناب يفيد شعبي تركيا وأذربيجان وسائر الشعوب المجاورة
    أسعار النفط في الأسواق العالمية