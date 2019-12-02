باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليليف اليوم نائب رئيس شركة "سيسكو" (CISCO) للابتكارات العالمية غي ديدرخ والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد شركة "سيسكو"

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