الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد شركة "سيسكو"
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليليف اليوم نائب رئيس شركة "سيسكو" (CISCO) للابتكارات العالمية غي ديدرخ والوفد المرافق له.
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