الرئيس إلهام علييف: تاناب يفيد شعبي تركيا وأذربيجان وسائر الشعوب المجاورة

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن اليوم يوم تاريخي حيث اليوم وصل تاناب الذي وضعنا حجره الأساسي معا قبل 4 سنوات إلى حدود أوروبا وأهنئكم جميعا بهذه المناسبة. وإنني على يقين من أن يكون عمر تاناب طويلا ويعطي تاناب فائدة ورقيا لشعبي أذربيجان وتركيا وسائر الشعوب المجاورة.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في افتتاح قسم الرابط بأوروبا من خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب في بلدة إبسالا لولاية أديرنة التركية إن السبيل إلى تحقق المشروع تاناب انطلق عام 2012م نتيجة معاهدة إسطنبول التاريخية التي أصبحت ممكنة بفضل الإرادة السياسية المشتركة عن جانب تركيا وأذربيجان لان مناقشات واسعة النطاق طوال بضع سنوات أجريت دون نتيجة.

وتابع الرئيس علييف إننا مع أخي العزيز رجب طيب أردوغان قررنا في مثل هذه الظروف أن نحقق مشروعا ضروريا لنا بأنفسنا ونفذنا وشركة بي بي التي انضمت اليوم إلى هذا المشروع شريكنا ولكن العبء الفني والمالي الرئيسي تعهدت به أذربيجان وتركيا.