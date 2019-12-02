اجتماع وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في براتيسلافا

باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

من المقرر عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني ألمار محمدياروف وزهراب مناتساكانيان بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اطار اجتماع الرؤساء الذي سيعقد في مدينة براتيسلافا في 4 ديسمبر الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.